Российский удар по «Эпицентру» в Харькове: поисковые работы завершены, погибли 19 человек

Погибших круглосуточно искали среди пепла и идентифицировали с помощью ДНК-лаборатории.

В Харькове завершены поисковые работы в строительном гипермаркете «Эпицентр», по которому российские оккупанты нанесли авиаудары 25 мая. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

«Полиция идентифицировала все 19 тел погибших в результате российских авиаударов, нанесенных российскими военными в субботу, 25 мая. Это было непросто. Погибших с помощью спецтехники круглосуточно искали среди пепла, оперативно идентифицировали с помощью ДНК-лаборатории», – отметил Клименко.

Криминалисты провели более 100 исследований. В полицию обратились и предоставили биологические образцы для экспертиз 16 родственников пропавших без вести. Также к поискам были привлечены кинологи. Служебный пес обнаружил одно тело и один фрагмент.

По окончательным данным, в результате вражеских ударов по «Эпицентру» погибли 12 мужчин и 7 женщин. Среди жертв – 17-летний парень и 12-летняя девочка. Еще 54 человека получили ранения.

Президент Владимир Зеленский, комментируя обстрел, отметил, что если бы Украина имела достаточно средств ПВО и современной боевой авиации, такие удары стали бы невозможными.

Ранее в сети появилось видео изнутри гипермаркета в момент удара.

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