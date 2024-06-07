Для українців за кордоном спростили військовий облік – що змінюється

Уряд спростив військовий облік для українців за кордоном.

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Кабмін 7 червня ухвалив зміни до постанов, що регулюють військовий облік та мобілізацію. Зокрема, спрощено облік для українців за кордоном, повідомили у Міністерстві оборони.

Українці за кордоном матимуть такі нові можливості:

постановка на військовий облік через закордонні дипломатичні установи для осіб, які перебувають за межами України понад три місяці.

відсутність вимоги особистої присутності у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Менше бюрократії:

виключено вимогу подання висновку лікарсько-консультативної комісії про потребу в постійному догляді для осіб з інвалідністю ІІ групи, що спростить процедуру відстрочки від призову.

Електронний облік порушень:

інформація про адміністративні правопорушення призовників, військовозобов’язаних та резервістів тепер буде надсилатися в електронному вигляді до поліції.

У Міноборони звертають увагу, що нові правила набувають чинності з дня опублікування і мають зробити систему військового обліку більш ефективною та доступною.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Уряд передбачив постановку на військовий облік призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, які були зняті з військового обліку у звʼязку з вибуттям за межі України на строк більше 3 місяців, без особистого прибуття до ТЦК.

Крім того, Кабмін на засіданні 7 червня вніс зміни до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобовʼязаних та резервістів та до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

А саме, Уряд виключив з переліку документів, що підтверджують право на відстрочку від призову на військову службу по мобілізації, норми щодо подання висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоровʼя про потребу в постійному догляді (для осіб з інвалідністю ІІ групи).

Також «Судово-юридична газета» писала, що Кабмін змінив критерії критично важливих підприємств, які мають право на бронювання працівників.

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