Для українців за кордоном спростили військовий облік – що змінюється

Кабмін 7 червня ухвалив зміни до постанов, що регулюють військовий облік та мобілізацію. Зокрема, спрощено облік для українців за кордоном, повідомили у Міністерстві оборони.
Українці за кордоном матимуть такі нові можливості:
Менше бюрократії:
Електронний облік порушень:
У Міноборони звертають увагу, що нові правила набувають чинності з дня опублікування і мають зробити систему військового обліку більш ефективною та доступною.
Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Уряд передбачив постановку на військовий облік призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, які були зняті з військового обліку у звʼязку з вибуттям за межі України на строк більше 3 місяців, без особистого прибуття до ТЦК.
Крім того, Кабмін на засіданні 7 червня вніс зміни до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобовʼязаних та резервістів та до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період.
А саме, Уряд виключив з переліку документів, що підтверджують право на відстрочку від призову на військову службу по мобілізації, норми щодо подання висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоровʼя про потребу в постійному догляді (для осіб з інвалідністю ІІ групи).
Також «Судово-юридична газета» писала, що Кабмін змінив критерії критично важливих підприємств, які мають право на бронювання працівників.
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