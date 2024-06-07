Для украинцев за границей упростили военный учет – что изменяется

Правительство упростило военный учет для украинцев за границей

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Кабмин 7 июня принял изменения в постановления, регулирующие военный учет и мобилизацию. В частности, упрощен учет для украинцев за границей, сообщили в Министерстве обороны.

Украинцы за рубежом будут иметь новые возможности:

постановка на военный учет через зарубежные дипломатические учреждения для лиц, которые находятся за пределами Украины более трех месяцев.

отсутствие требования личного присутствия в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Меньше бюрократии:

исключено требование подачи заключения врачебно-консультативной комиссии о необходимости постоянного ухода для лиц с инвалидностью II группы, что упростит процедуру отсрочки от призыва.

Электронный учет нарушений:

информация об административных правонарушениях призывников, военнообязанных и резервистов теперь будет отправляться в электронном виде в полицию.

В Минобороны обращают внимание, что новые правила вступают в силу со дня опубликования и должны сделать систему военного учета более эффективной и доступной.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Правительство предусмотрело постановку на военный учет призывников, военнообязанных и резервистов, снятых с военного учета в связи с выбытием за пределы Украины сроком более 3 месяцев, без личного прибытия в ТЦК.

Кроме того, Кабмин на заседании 7 июня внес изменения в Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов и в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период.

А именно, Правительство исключило из перечня документов, подтверждающих право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, нормы по представлению заключения врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения о необходимости постоянного ухода (для лиц с инвалидностью II группы).

Также «Судебно-юридическая газета» писала, что Кабмин изменил критерии критически важных предприятий, имеющих право на бронирование работников.

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