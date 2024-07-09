Українцям в трьох областях безкоштовно постачатимуть газ у балонах

В уряді вирішили скасувати для частини українців, які належать до вразливих категорій, плату за газ взимку.

Для частини українців, що належать до вразливих категорій, вирішили скасувати плату за газ взимку. Вони зможуть безкоштовно отримати блакитне паливо для користування. Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Проект спрямований на забезпечення людей необхідними ресурсами під час зимового періоду. Метою є створення механізмів, які дозволять поставляти скраплений газ у балонах як гуманітарну допомогу для забезпечення потреб населення на прифронтових територіях.

Спочатку в уряді планували реалізацію цього проекту лише в Харківській області. Та згодом віце-прем'єрка Ірина Верещук запропонувала поширити його ще на два регіони – Сумську та Донецьку області.

“У межах гуманітарного реагування ми хочемо забезпечити побутовим газом якомога більше вразливих громадян на прифронтових територіях. Тому не будемо обмежуватися Харківщиною. Розповсюдимо проєкт на Сумську та Донецьку області”, – повідомила Ірина Верещук.

У рамках цього експериментального проекту жителі трьох областей зможуть отримати гуманітарну допомогу на опалювальний сезон у вигляді балонів зі зрідженим газом.

У Мінреінтеграції зазначають, що одним із важливих аспектів реалізації проєкту є залучення міжнародних партнерів, які можуть надати необхідні ресурси та підтримку.

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