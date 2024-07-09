Украинцам в трех областях будут бесплатно будуть поставлять газ в баллонах

В правительстве решили отменить для части украинцев, которые принадалежат к уязвимым категориям, плату за газ зимой.

Для части украинцев, которые принадлежат к уязвимым категориям, решили отменить плату за газ зимой. Они смогут бесплатно получить голубое топливо для использования. Об этом сообщает Минреинтеграции.

Проект направлен на обеспечение людей необходимыми ресурсами в зимний период. Целью является создание механизмов, позволяющих поставлять сжиженный газ в баллонах как гуманитарную помощь для обеспечения потребностей населения на прифронтовых территориях.

Первоначально в правительстве планировали реализацию этого проекта только в Харьковской области. Но впоследствии вице-премьер Ирина Верещук предложила распространить его еще на два региона – Сумскую и Донецкую области.

“В рамках гуманитарного реагирования мы хотим обеспечить бытовым газом как можно больше уязвимых граждан на прифронтовых территориях. Поэтому не будем ограничиваться Харьковщиной. Распространим проект на Сумскую и Донецкую области”, – сообщила Ирина Верещук.

В рамках этого экспериментального проекта жители трех областей смогут получить гуманитарную помощь на отопительный сезон в виде баллонов со сжиженным газом.

В Минреинтеграции отмечают, что одним из важнейших аспектов реализации проекта является привлечение международных партнеров, которые могут предоставить необходимые ресурсы и поддержку.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.