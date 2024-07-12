У Львівській області в 11-річної дитини зареєстрували випадок підозри на правець

Дитину госпіталізували та надають необхідну меддопомогу.

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На Львівщині зареєстровано випадок підозри на правець у 11-річної дитини. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

«Наразі дитина перебуває у відділенні інтенсивної терапії, де отримує необхідну медичну допомогу, включаючи протиправцевий імуноглобулін», - сказано у повідомленні.

У МОЗ зазначають, що мама дитини звернулася до лікарів після появи симптомів, характерних для правця: важкість при відкриванні рота, біль у м’язах спини та гіпертонус всіх м’язів.

«За підсумками 2023 року, рівень вакцинації проти дифтерії та правця серед українців на 37% нижчий, ніж у країнах ЄС», - додали у МОЗ.

Правець не передається від людини до людини — лише через травми, коли у рану потрапляють спори збудника. Діагноз правця ставиться на основі клінічних ознак і не потребує лабораторного підтвердження.

Перші симптоми правця можуть з’явитися протягом 3–21 дня після інфікування: м’язові спазми, складнощі при ковтанні, головний біль, лихоманка та надмірне потовиділення. У разі підозри на інфікування або появи симптомів потрібно негайно звертатися до лікаря. Лікування має початися якомога швидше.

Правець вражає нервову систему, спричиняючи сильні судоми, біль у кістках та порушення ковтання. Інфікуватися можна через бруд у рані або поріз, травмування гострими предметами чи уламками деревини. Ризик смерті від правця високий — від 10% до 70%, залежно від лікування, віку та стану здоров’я. Якщо людина має попередні щеплення, шанси на одужання вищі.

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