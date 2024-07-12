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Во Львовской области у 11-летнего ребенка зарегистрировали случай подозрения на столбняк

23:30, 12 июля 2024
Ребенка госпитализировали и оказывают необходимую медпомощь.
Во Львовской области у 11-летнего ребенка зарегистрировали случай подозрения на столбняк
Источник фото: Getty Images
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На Львовщине зарегистрирован случай подозрения на столбняк у 11-летнего ребенка. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

«В настоящее время ребенок находится в отделении интенсивной терапии, где получает необходимую медицинскую помощь, включая противостолбнячный иммуноглобулин», - сказано в сообщении.

В Минздраве отмечают, что мама ребенка обратилась к врачам после появления симптомов, характерных для столбняка: тяжесть при открывании рта, боли в мышцах спины и гипертонус всех мышц.

«По итогам 2023 года, уровень вакцинации против дифтерии и столбняка среди украинцев на 37% ниже, чем в странах ЕС», - добавили в Минздраве.

Столбняк не передается от человека к человеку — только через травмы, когда в рану попадают споры возбудителя. Диагноз столбняка ставится на основе клинических признаков и не требует лабораторного подтверждения.

Первые симптомы столбняка могут появиться в течение 3–21 дня после инфицирования: мышечные спазмы, сложности при глотании, головные боли, лихорадка и чрезмерное потоотделение. В случае подозрения на инфицирование или появление симптомов нужно немедленно обращаться к врачу. Лечение должно начаться как можно скорее.

Столбняк поражает нервную систему, вызывая сильные судороги, боли в костях и нарушение глотания. Инфицироваться можно через грязь в ране или порез, травмирование острыми предметами или обломками древесины. Риск смерти от столбняка высок — от 10% до 70%, в зависимости от лечения, возраста и состояния здоровья. Если человек имеет предварительные прививки, шансы на выздоровление выше.

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