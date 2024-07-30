У Харкові затримали 18-річного юнака за підпал авто військового за 40 тисяч гривень

У Харкові затримали підозрюваного в підпалі автомобіля військовослужбовця.

Джерело фото: npu.gov.ua

Поліція Харкова затримала 18-річного хлопця, який погодився спалити автомобіль військовослужбовця за гроші, запропоновані йому незнайомцем. Про це повідомила Національна поліція України.

Згідно з інформацією правоохоронців, юнак через месенджер отримав пропозицію підпалити автівку ЗСУ за 40 тисяч гривень і погодився на цей «підробіток». Подія сталася 25 липня, коли хлопець приїхав на залізничний вокзал Харкова, де знаходився Range Rover військового. Зловмисник приніс з собою пляшку з бензином, здійснив підпал та надіслав відео «роботодавцю».

Пожежа, що трапилася, була зафіксована 26 липня. Поліція швидко знайшла пляшку з залишками запальної суміші неподалік місця події. Протягом двох діб правоохоронці встановили особу підозрюваного — 18-річного мешканця Харківської області.

Молодик не встиг скористатися отриманими грошима, оскільки був затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі за підтримки Новобаварської окружної прокуратури міста Харків повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до 10 років.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.