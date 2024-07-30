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В Харькове задержали 18-летнего юношу за поджог авто военного за 40 тысяч гривен

15:51, 30 июля 2024
В Харькове задержали подозреваемого в поджоге автомобиля военнослужащего.
В Харькове задержали 18-летнего юношу за поджог авто военного за 40 тысяч гривен
Источник фото: npu.gov.ua
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Полиция Харькова задержала 18-летнего парня, который согласился сжечь автомобиль военнослужащего за деньги, предложенные ему незнакомцем. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Согласно информации правоохранителей, юноша через мессенджер получил предложение поджечь машину ВСУ за 40 тысяч гривен и согласился на эту «подработку». Происшествие произошло 25 июля, когда парень приехал на железнодорожный вокзал Харькова, где находился Range Rover военного. Злоумышленник принес с собой бутылку с бензином, совершил поджог и прислал видео «работодателю».

Случившийся пожар был зафиксирован 26 июля. Полиция быстро нашла бутылку с остатками зажигательной смеси неподалеку от места происшествия. В течение двух суток правоохранители установили личность подозреваемого - 18-летнего жителя Харьковской области.

Молодой человек не успел воспользоваться полученными деньгами, поскольку был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи при поддержке Новобаварской окружной прокуратуры города Харьков сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

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