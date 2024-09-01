На Полтавщині підлітки знущалися над 12-річним хлопчиком — відсторонено поліцейських, які не бажали розслідувати справу

Прокуратура ініціювала проведення службового розслідування щодо дій працівників поліції, які не внесли до ЄДРР відомості про вчинення злочину після звернення батьків потерпілого.

Як повідомлялося, на Полтавщині підлітки познущалися над 12-річним хлопчиком: його побили, зґвалтували і зняли це на відео. Батьків кривдників покарали лише штрафом у 850 гривень.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вимагає розслідувати, чому за насильство над дитиною було призначено адміністративний штраф.

Офіс Генерального прокурора повідомив, що за фактом знущання над малолітнім хлопчиком на Полтавщині здійснюється досудове розслідування.

«Органи прокуратури Полтавської області здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом насильницьких дій сексуального характеру, не пов’язаних із проникненням в тіло, вчинені щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. 4 ст. 153 КК України)», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, влітку 2024 року на одному з пляжів Котелевської територіальної громади троє осіб, серед яких неповнолітні, вчинили сексуальні дії стосовно малолітнього хлопчика.

Правоохоронці опрацьовують фото та відеоматеріали, оприлюднені в соціальних мережах.

Крім цього, прокуратура ініціювала проведення службового розслідування щодо дій працівників поліції, які не внесли до ЄДРР відомості про вчинення злочину після звернення батьків потерпілого.

Наразі 4 особи відсторонені від виконання службових обовʼязків.

Слідчі дії у кримінальному провадженні здійснюються Полтавським РУП ГУНП в Полтавській області.

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