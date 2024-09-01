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На Полтавщине подростки издевались над 12-летним мальчиком — отстранены полицейские, которые не желали расследовать дело

10:39, 1 сентября 2024
прокуратура инициировала проведение служебного расследования по действиям работников полиции, которые не внесли в ЕГРР сведения о совершении преступления после обращения родителей потерпевшего.
На Полтавщине подростки издевались над 12-летним мальчиком — отстранены полицейские, которые не желали расследовать дело
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Как сообщалось, в Полтавской области подростки поиздевались над 12-летним мальчиком: его избили, изнасиловали и сняли это на видео. Родителей обидчиков наказали только штрафом в 850 гривен.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец требует расследовать, почему за насилие над ребенком был назначен административный штраф.

Офис Генерального прокурора сообщил, что по факту издевательства над малолетним мальчиком в Полтавской области осуществляется досудебное расследование.

«Органы прокуратуры Полтавской области осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по факту насильственных действий сексуального характера, не связанных с проникновением в тело, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет (ч. 4 ст. 153 УК Украины)», — говорится. в сообщении.

По данным следствия, летом 2024 года на одном из пляжей Котелевской территориальной общины три человека, среди которых несовершеннолетние, совершили сексуальные действия в отношении малолетнего мальчика.

Правоохранители прорабатывают фото и видеоматериалы, обнародованные в социальных сетях.

Кроме этого, прокуратура инициировала проведение служебного расследования по действиям работников полиции, которые не внесли в ЕГРР сведения о совершении преступления после обращения родителей потерпевшего.

В настоящее время 4 человека отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Следственные действия по уголовному производству осуществляются Полтавским РУП ГУНП в Полтавской области.

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