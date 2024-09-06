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Від початку 2024 року Україну покинули ще 400 тисяч людей, — Нацбанк

16:53, 6 вересня 2024
У НБУ зазначають, що чисельність українських мігрантів за кордоном зросла на 400 тисяч осіб і сягнула 6,7 мільйона.
Від початку 2024 року Україну покинули ще 400 тисяч людей, — Нацбанк
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У липні 2024 року складна енергетична ситуація спричинила значний приріст міграції за кордон. Від початку року число мігрантів збільшилося майже на 400 тисяч осіб. Про це повідомляє Нацбанк.

Відповідно до оцінок ООН, число українських мігрантів у світі досягло 6,739 млн осіб, тоді як місяць тому 6,58 млн осіб (тобто кількість зросла на 160 тисяч).

Найбільша кількість українських мігрантів зосереджена в Німеччині (1,1 млн), Польщі (976 тис) та Чехії (361 тис).

Країни, що приймають українських мігрантів, поступово посилюють вимоги до їхнього перебування:

- у Польщі створюють умови з переходу з поточного тимчасового захисту на тимчасове проживання, з липня 2024 року для більшості скасовано одноразову допомогу в 300 злотих на проживання та допомоги в розмірі 40 злотих на проживання та харчування в приватних будинках;

- у Чехії вводиться обмеження проживання в державному гуманітарному житлі не більше 150 днів, після чого діють стандартні умови оренди;

- у Німеччині найнижчий рівень зайнятості серед українців у ЄС через значні виплати під час навчанні, тому їх планують переглянути. Також жорсткіше регулюватимуть відмову від роботи.

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