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С начала 2024 года Украину покинули еще 400 тысяч человек, — Нацбанк

16:53, 6 сентября 2024
В НБУ отмечают, что численность украинских мигрантов за границей выросла на 400 тысяч человек и составила 6,7 миллиона.
С начала 2024 года Украину покинули еще 400 тысяч человек, — Нацбанк
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В июле 2024 года сложная энергетическая ситуация повлекла за собой значительный прирост миграции за границу. С начала года число мигрантов увеличилось почти на 400 тысяч человек. Об этом сообщает Нацбанк.

Согласно оценкам ООН, число украинских мигрантов в мире достигло 6,739 млн человек, тогда как месяц назад 6,58 млн человек (т.е. количество выросло на 160 тысяч).

Наибольшее количество украинских мигрантов сосредоточено в Германии (1,1 млн.), Польше (976 тыс.) и Чехии (361 тыс.).

Страны, принимающие украинских мигрантов, постепенно ужесточают требования к их пребыванию:

- в Польше создают условия по переходу с текущей временной защиты на временное проживание, с июля 2024 для большинства отменена единовременная помощь в 300 злотых на проживание и пособия в размере 40 злотых на проживание и питание в частных домах;

- в Чехии вводится ограничение проживания в государственном гуманитарном жилище не более 150 дней, после чего действуют стандартные условия аренды;

- в Германии самый низкий уровень занятости среди украинцев в ЕС из-за значительных выплат во время учебы, поэтому их планируют пересмотреть. Также будут жестче регулировать отказ от работы.

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