Прокуратура Києва вимагає стягнути з постачальника швидких 59 млн гривень за порушення умов договорів

Київська прокуратура подала п'ять позовів до постачальника швидких через затримки і невиконання договорів.

Київська міська прокуратура подала п'ять позовів до підприємства-постачальника автомобілів швидкої допомоги, вимагаючи стягнення 59 мільйонів гривень до бюджету через порушення умов договорів. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Як повідомили в прокуратурі, комерційна установа, яка виграла тендер від державного підприємства «Медичні закупівлі України» на постачання автомобілів швидкої допомоги за державні кошти, не виконала зобов'язання у встановлені строки. Упродовж 2022-2023 років, під час воєнного стану, підприємство або затримувало постачання, або взагалі не виконувало договір.

Відтак, прокуратура Києва протягом липня-вересня звернулася до Господарського суду Київської області з п'ятьма позовами про стягнення штрафних санкцій на загальну суму понад 59 мільйонів гривень. Наразі судовий розгляд справ триває.

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