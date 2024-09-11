Прокуратура Киева требует взыскать с поставщика скорых 59 млн гривен за нарушение условий договоров

Киевская прокуратура подала пять исков к поставщику скорых из-за задержек и невыполнения договоров.

Киевская городская прокуратура подала пять исков к предприятию-поставщику автомобилей скорой помощи, требуя взыскания 59 миллионов гривен в бюджет из-за нарушения условий договоров. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Как сообщили в прокуратуре, коммерческое учреждение, которое выиграло тендер от государственного предприятия «Медицинские закупки Украины» на поставку автомобилей скорой помощи за государственные средства, не выполнило обязательства в установленные сроки. В течение 2022-2023 годов, во время военного положения, предприятие или задерживало поставки, или вообще не выполняло договор.

Поэтому прокуратура Киева в течение июля-сентября обратилась в Хозяйственный суд Киевской области с пятью исками о взыскании штрафных санкций на общую сумму более 59 миллионов гривен. Сейчас судебное рассмотрение дел продолжается.

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