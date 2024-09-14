Трамп під час розмови пообіцяв підтримку Україні, — Зеленський

Президент Володимир Зеленський поділився своїми враженнями від телефонної розмови з Дональдом Трампом.

Президент України Володимир Зеленський поділився подробицями телефонної розмови з колишнім президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася два місяці тому. Про це він розповів в інтерв’ю CNN.

Зеленський зазначив, що не розуміє, що саме має на увазі Трамп, коли говорить про можливість закінчити війну в Україні протягом декількох днів ще до того, як він вступить на пост президента, якщо буде обраний.

«Я не можу зрозуміти це на сьогодні, бо не знаю, що саме він має на увазі та що це означає», – сказав Президент, додавши, що передвиборчі послання іноді бувають не дуже реальними.

Зеленський зізнався, що іноді такі заяви викликають у нього занепокоєння, але під час телефонної бесіди з Трампом два місяці тому кандидат від республіканців пообіцяв підтримку Україні.

«Він сказав, що дуже нас підтримує, і в нас відбулася хороша розмова… і що він надасть нам велику підтримку. Він розуміє, як важко вижити під час війни, і він зробить усе, щоб посилити Україну», – запевнив Зеленський.

Крім того, він розповів, що готовий поділитися «мирним планом» України з чинним президентом США Джо Байденом.

«Після, звичайно, думаю, було б чесно й правильно поділитися і з двома кандидатами – з Дональдом Трампом та Камалою Гарріс», – зауважив Президент.

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