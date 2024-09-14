Трамп во время разговора пообещал поддержку Украине, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский поделился своими впечатлениями от телефонного разговора с Дональдом Трампом.

Президент Украины Владимир Зеленский поделился подробностями телефонного разговора с бывшим президентом США Дональдом Трампом, который состоялся два месяца назад. Об этом он рассказал в интервью CNN.

Зеленский отметил, что не понимает, что именно подразумевает Трамп, когда говорит о возможности закончить войну в Украине в течение нескольких дней еще до того, как он вступит в должность президента, если будет избран.

«Я не могу понять это сегодня, потому что не знаю, что именно он имеет в виду и что это означает», – сказал Президент, добавив, что предвыборные послания иногда бывают не очень реальными.

Зеленский признался, что иногда такие заявления вызывают у него беспокойство, но во время телефонной беседы с Трампом два месяца назад кандидат от республиканцев пообещал поддержку Украине.

«Он сказал, что очень нас поддерживает, и у нас состоялся хороший разговор… и что он предоставит нам большую поддержку. Он понимает, как тяжело выжить во время войны, и он сделает все, чтобы усилить Украину», – заверил Зеленский.

Кроме того, он рассказал, что готов поделиться мирным планом Украины с действующим президентом США Джо Байденом.

«После, конечно, думаю, было бы честно и правильно поделиться и с двумя кандидатами – с Дональдом Трампом и Камалой Гаррис», – отметил Президент.

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