Практика судов
  1. В Украине

Трамп во время разговора пообещал поддержку Украине, — Зеленский

10:54, 14 сентября 2024
Президент Владимир Зеленский поделился своими впечатлениями от телефонного разговора с Дональдом Трампом.
Трамп во время разговора пообещал поддержку Украине, — Зеленский
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский поделился подробностями телефонного разговора с бывшим президентом США Дональдом Трампом, который состоялся два месяца назад. Об этом он рассказал в интервью CNN.

Зеленский отметил, что не понимает, что именно подразумевает Трамп, когда говорит о возможности закончить войну в Украине в течение нескольких дней еще до того, как он вступит в должность президента, если будет избран.

«Я не могу понять это сегодня, потому что не знаю, что именно он имеет в виду и что это означает», – сказал Президент, добавив, что предвыборные послания иногда бывают не очень реальными.

Зеленский признался, что иногда такие заявления вызывают у него беспокойство, но во время телефонной беседы с Трампом два месяца назад кандидат от республиканцев пообещал поддержку Украине.

«Он сказал, что очень нас поддерживает, и у нас состоялся хороший разговор… и что он предоставит нам большую поддержку. Он понимает, как тяжело выжить во время войны, и он сделает все, чтобы усилить Украину», – заверил Зеленский.

Кроме того, он рассказал, что готов поделиться мирным планом Украины с действующим президентом США Джо Байденом.

«После, конечно, думаю, было бы честно и правильно поделиться и с двумя кандидатами – с Дональдом Трампом и Камалой Гаррис», – отметил Президент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Апелляционный суд указал, что поскольку по заявлениям не были внесены сведения в ЕРДР, то лица не приобрели статус заявителей, но Верховный Суд решил иначе

Апелляционный суд считал, что орган досудебного расследования искусственно создал ситуацию с целью возбуждения уголовного дела – что решил Верховный Суд.

Укрупнение судов может начаться с Закарпатской области – в Комитете вернулись к идее 2022 года

После того, как на основе опыта укрупнения в Закарпатской области, подытожат результат, начиная от конвоя, автораспределения судебных дел и заканчивая поиском судебных помещений, ВСП сможет постепенно начинать оптимизацию судов в других областях.

В Комитете правовой политики не оставляют идеи создать военные суды, хотя неизвестно, где взять под них бюджет

Финансово-экономическое обоснование под идею создать военные суды пока неизвестно.

Максим Валерьевич опытный менеджер, он нам сейчас нужен – в Совете правосудия рассказали, почему Максим Пампура возглавляет ГСА без конкурса

Председатель Высшего совета правосудия Григорий Усик лично выступил в поддержку и. о. председателя Государственной судебной администрации.

Юристам, которые занимают не связанные с научной работой должности, могут отменить доплаты за научную степень

В рамках реформы юридического образования предлагается отмена доплат за научную степень специалистам, занимающим должности в сфере юридических профессий, не связанных с научной или научно-педагогической деятельностью.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олексій Іванов
    Олексій Іванов
    суддя Центрального апеляційного господарського суду