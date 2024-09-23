В Україні підвищать мінімальну допомогу по безробіттю до 3000 гривень

Державний центр зайнятості анонсує нові умови виплат безробітним з жовтня 2024 року.

Державний центр зайнятості України ухвалив рішення про підвищення мінімального розміру допомоги по безробіттю. Якщо постанову зареєструють у Мін'юсті, нові умови набиратимуть чинності з 1 жовтня 2024 року.

Згідно з проєктом, мінімальна допомога по безробіттю зросте з 2500 гривень до 3000 гривень для осіб, які мають щонайменше сім місяців страхового стажу за останні 12 місяців, а також для зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб. Тим часом, для людей без страхового стажу розмір допомоги залишиться на рівні 1500 гривень.

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