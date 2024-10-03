Близька, як ніколи, — Марк Рютте зробив заяву щодо членства України в НАТО

Марк Рютте зазначив, що Україна стає сильнішою день за днем і, як ніколи раніше, стає готовою для в ступу до Альянсу.

Фото: president.gov.ua

Генсек НАТО Марк Рютте, який сьогодні приїхав до Києва, заявив, що Україна зараз близька, як ніколи раніше, до членства в НАТО. Про це він сказав на пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським.

«Як ви знаєте, на останньому саміті НАТО у Вашингтоні в липні союзники домовились, що український шлях до членства в НАТО є незворотним. Як я сказав, Україна, як ніколи раніше, близька до НАТО, у нас є комплексний пакет допомоги, який допомагає Україні впроваджувати реформи», - сказав новий генсек.

Рютте додав, що сьогодні багато людей працюють з українцями над покращення та впровадженням реформ.

Генсек висловив упевненість у майбутньому членстві України в НАТО і тому, що росія не матиме права вето на це.

«Україна стає сильнішою день за днем і, як ніколи раніше, стає готовою для в ступу до Альянсу, і це допомагає побудувати місток для членства. Я думаю, цей день настане. Україна стане повноправним членом НАТО. росія з цього питання не має ніякого впливу і ніякого вето», - наголосив він.

Нагадаємо, колишній прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте з 1 жовтня офіційно вступив на посаду генерального секретаря НАТО, замінивши Єнса Столтенберга.

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