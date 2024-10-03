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Близка, как никогда, — Марк Рютте сделал заявление о членстве Украины в НАТО

18:52, 3 октября 2024
Марк Рютте отметил, что Украина становится сильнее изо дня в день и, как никогда раньше, становится готовой для вступления в Альянс.
Близка, как никогда, — Марк Рютте сделал заявление о членстве Украины в НАТО
Фото: president.gov.ua
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Генсек НАТО Марк Рютте, который сегодня приехал в Киев, заявил, что Украина сейчас близка, как никогда раньше, к членству в НАТО. Об этом он сказал на пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Как вы знаете, на последнем саммите НАТО в Вашингтоне в июле союзники договорились, что украинский путь к членству в НАТО необратим. Как я сказал, Украина как никогда раньше близка к НАТО, у нас есть комплексный пакет помощи, который помогает Украине внедрять реформы», - сказал новый генсек.

Рютте добавил, что сегодня многие работают с украинцами над улучшением и внедрением реформ.

Генсек выразил уверенность в будущем членстве Украины в НАТО и потому, что у россии не будет права вето на это.

«Украина становится сильнее изо дня в день и, как никогда раньше, становится готовой для вступления в Альянс, и это помогает построить мостик для членства. Я думаю, этот день наступит. Украина станет полноправным членом НАТО. россия по этому вопросу не оказывает никакого влияния и никакого вето», - подчеркнул он.

Напомним, бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте с 1 октября официально вступил в должность генерального секретаря НАТО, заменив Йенса Столтенберга.

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НАТО Марк Рютте

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