Близка, как никогда, — Марк Рютте сделал заявление о членстве Украины в НАТО

Марк Рютте отметил, что Украина становится сильнее изо дня в день и, как никогда раньше, становится готовой для вступления в Альянс.

Фото: president.gov.ua

Генсек НАТО Марк Рютте, который сегодня приехал в Киев, заявил, что Украина сейчас близка, как никогда раньше, к членству в НАТО. Об этом он сказал на пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Как вы знаете, на последнем саммите НАТО в Вашингтоне в июле союзники договорились, что украинский путь к членству в НАТО необратим. Как я сказал, Украина как никогда раньше близка к НАТО, у нас есть комплексный пакет помощи, который помогает Украине внедрять реформы», - сказал новый генсек.

Рютте добавил, что сегодня многие работают с украинцами над улучшением и внедрением реформ.

Генсек выразил уверенность в будущем членстве Украины в НАТО и потому, что у россии не будет права вето на это.

«Украина становится сильнее изо дня в день и, как никогда раньше, становится готовой для вступления в Альянс, и это помогает построить мостик для членства. Я думаю, этот день наступит. Украина станет полноправным членом НАТО. россия по этому вопросу не оказывает никакого влияния и никакого вето», - подчеркнул он.

Напомним, бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте с 1 октября официально вступил в должность генерального секретаря НАТО, заменив Йенса Столтенберга.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.