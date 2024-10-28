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Чи обов’язкові медогляди працівників під час війни

22:54, 28 жовтня 2024
Медичні огляди працівників мають проводитись з урахуванням безпекової ситуації.
Чи обов’язкові медогляди працівників під час війни
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Північно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці розповідає про особливості проведення медоглядів працівників під час воєнного стану. 

Зазначається, що роботодавець зобов’язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року (далі – медичний огляд працівників).

Процедуру проведення медичних оглядів працівників визначено наказом МОЗ від 21.05.2007 №246 (далі – Порядок).

Із 24 лютого 2022 року в Україні діє воєнний стан. Проте сьогодні відсутні нормативно-правові акти або інші розпорядчі документи, на підставі яких роботодавець може перенести строк проведення медичного огляду працівників чи допустити до роботи працівника, який медогляд не пройшов.

Враховуючи викладене, медичні огляди працівників мають проводитись з урахуванням безпекової ситуації.

Представники роботодавців щороку до 1 грудня поточного року зобов’язані подати до територіального органу Держпраці заяву щодо визначення категорій працівників, які підлягають медичному огляду в наступному році.

До заяви додаються витяг зі штатного розкладу стосовно переліку всіх професій по структурним підрозділам підприємства, установи, організації та дані лабораторних досліджень умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, які роботодавець проводить згідно п. 3.1. Порядку.

Після розгляду наданих документів за участю представника первинної профспілкової організації або уповноваженої працівниками особи визначаються категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду. У разі дотримання роботодавцем вимог законодавства складається відповідний Акт.

Роботодавець несе відповідальність за своєчасність проходження працівниками обов’язкових медоглядів і за шкідливі наслідки для здоров’я працівників, спричинені допуском їх до роботи без проведення обов’язкових медоглядів.

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