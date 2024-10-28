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Обязательны ли медосмотры работников во время войны

22:54, 28 октября 2024
Медицинские осмотры работников должны проводиться с учетом ситуации по безопасности.
Обязательны ли медосмотры работников во время войны
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Северо-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда рассказывает об особенностях проведения медосмотров работников во время военного положения.

Отмечается, что работодатель обязан за свои средства обеспечить финансирование и организовать проведение предварительного (при принятии на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными или опасными условиями труда или таких, где есть потребность в профессиональном отборе, ежегодного обязательного медицинского осмотра лиц в возрасте до 21 года (далее – медицинское освидетельствование работников).

Процедура проведения медицинских осмотров работников определена приказом Минздрава от 21.05.2007 №246 (далее – Порядок).

С 24 февраля 2022 года в Украине действует военное положение. Однако сегодня отсутствуют нормативно правовые акты или другие распорядительные документы, на основании которых работодатель может перенести срок проведения медицинского осмотра работников или допустить к работе работника, который медосмотр не прошел.

Учитывая изложенное, медицинские осмотры работников должны проводиться с учетом ситуации безопасности.

Представители работодателей ежегодно до 1 декабря текущего года обязаны подать в территориальный орган Гоструда заявление по определению категорий работников, подлежащих медицинскому осмотру в следующем году.

К заявлению прилагаются выписки из штатного расписания относительно перечня всех профессий по структурным подразделениям предприятия, учреждения, организации и данные лабораторных исследований условий труда с определением вредных и опасных факторов производственной среды и трудового процесса, которые работодатель проводит согласно п. 3.1. Порядка.

После рассмотрения предоставленных документов с участием представителя первичной профсоюзной организации или уполномоченного работниками лица определяются категории работников, подлежащих предварительному (периодическому) медицинскому осмотру. При соблюдении работодателем требований законодательства составляется соответствующий Акт.

Работодатель несет ответственность за своевременность прохождения работниками обязательных медосмотров и за вредные последствия для здоровья работников, вызванные их допуском к работе без проведения обязательных медосмотров.

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