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Чи має працівник право на доплату за виконання обов’язків тимчасово відсутнього колеги

23:59, 3 листопада 2024
Держпраці повідомляє, що розміри доплат за суміщення професій або виконання обов'язків відсутнього працівника визначаються відповідно до умов, які прописані в колективному договорі.
Чи має працівник право на доплату за виконання обов’язків тимчасово відсутнього колеги
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Північно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює, чи має працівник право на доплату за виконання обов’язків тимчасово відсутнього колеги.

Згідно статті 105 Кодексу законів про працю України працівникам, які виконують на тому ж підприємстві, в установі, організації поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткову роботу за іншою професією чи посадою або обов’язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, провадиться доплата.

Розміри доплат за суміщення професій чи посад або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника встановлюються на умовах, передбачених у колективному договорі.

Раніше ми писали, як оформити суміщення посад. 

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Держпраці

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