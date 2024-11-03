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Имеет ли работник право на доплату за исполнение обязанностей временно отсутствующего коллеги

23:59, 3 ноября 2024
Гоструда сообщает, что размеры доплат за совмещение профессий или исполнение обязанностей отсутствующего работника определяются в соответствии с условиями, прописанными в коллективном договоре.
Имеет ли работник право на доплату за исполнение обязанностей временно отсутствующего коллеги
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Северо-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, имеет ли работник право на доплату за исполнение обязанностей временно отсутствующего коллеги.

Согласно статье 105 Кодекса законов о труде Украины работникам, выполняющим на том же предприятии, в учреждении, организации наряду со своей основной работой, оговоренной трудовым договором, дополнительную работу по другой профессии или должности или обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, производится доплата.

Размеры доплат за совмещение профессий или должностей или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются на условиях, предусмотренных в коллективном договоре.

Ранее мы писали, как оформить совмещение должностей.

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Гоструда

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