Графіті Бенксі, яке намагалися вкрасти, зрізавши зі стіни в Гостомелі, переїде у Києво-Печерську лавру

Йдеться про роботу, яку стритарт-митець зробив на стіні будинку деокупованої Київщини.

Джерело фото: Юрій Юрченко / Facebook

Графіті британського художника Бенксі, де зображена жінка з вогнегасником в бігуді на стільці перед спаленим вікном, будуть зберігати в Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра». Йдеться про роботу, яку стритарт-митець зробив на стіні будинку щойно деокупованої Київщини. Раніше графіті намагалися вкрасти, зрізавши зі стіни в Гостомелі.

Про це повідомила пресслужба заповідника.

«Ця робота Бенксі — символ жаху і протесту через воєнні злочини росії в Україні. В Лаврі, яка нарешті звільнилась від духовної російської окупації, графіті буде зберігатись у “відкритих фондах”. (фондосховище, доступне для вільного огляду)», - йдеться у повідомленні.

У заповіднику зазначили, що поруч з роботою британського художника ХХІ століття можна буде побачити давньоруське графіті ХІ століття – шарж на одного з будівничих Успенського Собору.

Джерело фото: Юрій Юрченко / Facebook

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