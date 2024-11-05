Граффити Бэнкси, которое пытались украсть, срезав со стены в Гостомеле, переедет в Киево-Печерскую лавру

Речь идет о работе, которую стритарт-художник сделал на стене дома деоккупированной Киевщины.

Источник фото: Юрий Юрченко / Facebook

Граффити британского художника Бэнкси, где изображена женщина с огнетушителем в бигуди на стуле перед сожженным окном, будут хранить в Национальном заповеднике «Киево-Печерская лавра». Речь идет о работе, которую стритарт-художник сделал на стене дома только что деоккупированной Киевщины. Раньше граффити пытались украсть, срезав со стены в Гостомеле.

Об этом сообщила пресс-служба заповедника.

«Эта работа Бэнкси – символ ужаса и протеста из-за военных преступлений россии в Украине. В Лавре, которая наконец-то освободилась от духовной российской оккупации, граффити будет храниться в «открытых фондах». (фондохранилище, доступное для свободного осмотра)», - говорится в сообщении.

В заповеднике отметили, что рядом с работой британского художника ХХІ века можно будет увидеть древнеруськое граффити ХІ века – шарж на одного из строителей Успенского Собора.

Источник фото: Юрий Юрченко / Facebook

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