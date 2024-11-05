Мужчины, напавшие на работника АЗС из-за отказа продать им алкоголь, предстанут перед судом

Злоумышленники в ночное время напали на автозаправщика, избили его металлической палкой и разбили мобильный телефон.

В Киеве предстанут перед судом двое мужчин, которые из-за отказа продать им алкоголь совершили дерзкое нападение на работника АЗС. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

В полиции напомнили, что происшествие произошло около двух месяцев назад в Подольском районе столицы.

Тогда около двух часов ночи в магазин автозаправочной станции пришли двое молодых людей в возрасте 22 и 24 лет и устроили конфликт с работницей, требуя продать им алкоголь. Когда женщина им отказала, нарушители вышли на улицу и напали на автозаправщика и стали избивать мужчину ногами, металлической палкой и разбили его мобильный телефон. В результате избиения 45-летний работник получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд, мужчинам грозит до семи лет лишения свободы.

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