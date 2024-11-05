Чоловіки, які напали на працівника АЗС через відмову продати їм алкоголь, постануть перед судом

Зловмисники у нічний час напали на автозаправника, побили його металевою палицею та розтрощили мобільний телефон.

У Києві постануть перед судом двоє чоловіків, які через відмову продати їм алкоголь вчинили зухвалий напад на працівника АЗС. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

У поліції нагадали, подія відбулась близько двох місяців тому у Подільському районі столиці.

Тоді близько другої години ночі у магазин автозаправної станції прийшли двоє молодиків віком 22 та 24 років та вчинили конфлікт з працівницею, вимагаючи продати їм алкоголь. Коли жінка їм відмовила, порушники вийшли на вулицю та напали на автозаправника та почали бити чоловіка ногами, металевою палицею та розтрощили його мобільний телефон. Внаслідок побиття 45-річний працівник отримав закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду, чоловікам загрожує до семи років позбавлення волі.

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