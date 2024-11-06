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Перехід від МСЕК до експертних команд оцінки функціональності — оприлюднили проект постанови

16:56, 6 листопада 2024
Документ передбачає, що функції МСЕК виконуватимуть експертні команди з оцінки повсякденної функціональності.
Перехід від МСЕК до експертних команд оцінки функціональності — оприлюднили проект постанови
Фото: portal.lviv.ua
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МОЗ оприлюднило проект постанови, що регулює ліквідацію МСЕК і перехід на нову систему експертних команд оцінки функціональності, пише «Інтерфакс-Україна».

Він передбачає, що функції МСЕК виконуватимуть експертні команди з оцінки повсякденної функціональності. За підсумками своєї експертизи ці команди надаватимуть виписки зі своїх висновків. На основі цих виписок, зокрема, ухвалюватимуться рішення щодо умов призначення та виплат компенсацій.

Проект передбачає, що втратять чинність 24 постанови уряду, які регулюють цю сферу.

Парламентський комітет здоров'я нації, меддопомоги та медстрахування в середу рекомендував до розгляду в першому читанні та прийняття за основу розроблений Міністерством охорони здоров'я законопроект, що передбачає ліквідацію МСЕК до кінця 2024 року.

Представляючи законопроект, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що, згідно з документом, оцінка функціональності проводитиметься після лікування та реабілітації. Процес встановлення втрати функціональності буде оцифровано. Він також нагадав, що оцінка функціональності проводитиметься на базі кластерних і надкластерних лікарень, у 70% яких наразі вже створено реабілітаційні відділення.

Також Ляшко наголосив, що, незважаючи на заплановані зміни системи, процес встановлення втрати функціональності не зупинятиметься, МОЗ підготувало детальну інструкцію щодо дій експертних комісій.

Раніше ми писали, що Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради законопроект про реформування системи медико-соціальної експертизи № 12178. 

Нагадаємо, що міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив про намір ліквідувати медико-соціальні експертні комісії до 1 січня 2025 року. Замість цього функції МСЕК перейдуть до кластерних та надкластерних лікарень.

Також Ляшко повідомив про звільнення керівників Центральної медико-соціальної експертної комісії МОЗ, інших пов'язаних інститутів і співробітників, які відповідали за цей напрям.

У МОЗ розповіли, хто тепер виконуватиме функції центральної МСЕК.

Нагадаємо, що рішенням РНБО від 22 жовтня було передбачено розроблення Кабміном та внесення на розгляд Верховної Ради у місячний строк законопроекту про невідкладне реформування системи МСЕК, передбачивши, зокрема, ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року.

«Судово-юридична газета» писала, що Верховна Рада ухвалила закон про МСЕК, але незрозуміло, як він узгоджується з рішенням РНБО про ліквідацію МСЕК до кінця року.

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МОЗ МСЕК

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