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Переход от МСЭК к экспертным командам оценки функциональности — обнародовали проект постановления

16:56, 6 ноября 2024
Документ предусматривает, что функции МСЭК будут выполнять экспертные команды по оценке повседневной функциональности.
Переход от МСЭК к экспертным командам оценки функциональности — обнародовали проект постановления
Фото: portal.lviv.ua
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Минздрав обнародовал проект постановления, регулирующего ликвидацию МСЭК и переход на новую систему экспертных команд оценки функциональности, пишет «Интерфакс-Украина».

Он предусматривает, что функции МСЭК будут выполнять экспертные команды по оценке повседневной функциональности. По итогам своей экспертизы эти команды будут предоставлять выписки из своих заключений. На основе этих выписок, в частности, будут приниматься решения об условиях назначения и выплат компенсаций.

Проект предусматривает, что утратят силу 24 действующих постановления правительства, регулирующих эту сферу.

Парламентский комитет здоровья нации, медпомощи и медстрахования в среду рекомендовал к рассмотрению в первом чтении и принятию за основу разработанный Министерством здравоохранения законопроект, который предусматривает ликвидацию МСЭК до конца 2024 года.

Представляя законопроект, министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что, согласно документу оценка функциональности будет проводиться после проведения лечения и реабилитации. Процесс установления потери функциональности будет оцифрован. Он также напомнил, что оценка функциональности будет проводиться на базе кластерных и надкластерных больниц, в 70% которых в настоящее время уже созданы реабилитационные отделения.

Также Ляшко подчеркнул, что несмотря на планируемые изменения системы процесс установления потери функциональности не будет останавливаться, Минздрав подготовил детальную инструкцию по действиями экспертных комиссий.

Напомним, что Кабинет Министров подал в Верховную Раду законопроект о реформировании системы медико-социальной экспертизы №12178..

Добавим, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил о намерении ликвидировать медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) до 1 января 2025 года. Вместо этого функции МСЭК перейдут к кластерным и надкластерным больницам.

Еще он сообщил о намерении ликвидировать Центральную МСЭК до конца недели. Ранее Правительство поручило ему внести все необходимые документы для завершения реформы ликвидации ведомства и введения новой модели.

Также Виктор Ляшко сообщил об увольнении руководителей Центральной медико-социальной экспертной комиссии Минздрава, других связанных институтов и сотрудников, отвечавших за это направление.

Напомним, что решением СНБО от 22 октября была предусмотрена разработка Кабмином и внесение на рассмотрение Верховной Рады в месячный срок законопроекта о безотлагательном реформировании системы МСЭК, предусмотрев, в частности, ликвидацию медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года.

Также «Судебно-юридическая газета» писала, что Верховная Рада приняла закон о МСЭК, но непонятно, как он согласовывается с решением СНБО о ликвидации МСЭК до конца года.

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Минздрав МСЕК

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