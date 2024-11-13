Завалили сумками в багажнику і везли в Молдову – провалився черговий план нелегального перетину кордону

Водій з Молдови намагався перевезти українця в багажнику через кордон.

На пункті пропуску «Виноградівка» прикордонники зупинили спробу незаконного перетину кордону. 32-річного жителя Білої Церкви намагалися перевезти через кордон, сховавши його у багажнику автомобіля «Форд». Водій, громадянин Молдови та родич пасажира, приховав чоловіка під сумками.

Як повідомили в Державній прикордонній службі України, порушник отримав адміністративний протокол, а його перевізник понесе кримінальну відповідальність за організацію незаконного переміщення через кордон.

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