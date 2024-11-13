Завалили сумками в багажнике и везли в Молдову – провалился очередной план нелегального пересечения границы

Водитель из Молдовы пытался перевезти украинца в багажнике через границу.

На пункте пропуска «Виноградовка» пограничники пресекли попытку незаконного пересечения границы. 32-летнего жителя Белой Церкви пытались перевезти через границу, спрятав его в багажнике автомобиля «Форд». Водитель, гражданин Молдовы и родственник пассажира, скрыл мужчину под сумками.

Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, нарушитель получил административный протокол, а его перевозчик понесет уголовную ответственность за организацию незаконного перемещения через границу.

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