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Завалили сумками в багажнике и везли в Молдову – провалился очередной план нелегального пересечения границы

07:18, 13 ноября 2024
Водитель из Молдовы пытался перевезти украинца в багажнике через границу.
Завалили сумками в багажнике и везли в Молдову – провалился очередной план нелегального пересечения границы
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На пункте пропуска «Виноградовка» пограничники пресекли попытку незаконного пересечения границы. 32-летнего жителя Белой Церкви пытались перевезти через границу, спрятав его в багажнике автомобиля «Форд». Водитель, гражданин Молдовы и родственник пассажира, скрыл мужчину под сумками.

Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, нарушитель получил административный протокол, а его перевозчик понесет уголовную ответственность за организацию незаконного перемещения через границу.

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пограничники

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