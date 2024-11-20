Стало відомо, коли працівник може не повертати гроші за невідпрацьовані дні відпустки

Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці роз’яснило, коли працівник може не повертати гроші за невідпрацьовані дні відпустки.
Відповідно до статті 127 Кодексу законів про працю України, відрахування з заробітної плати для покриття заборгованості працівників підприємству, де вони працюють, можуть провадитись за наказом чи роботодавця, якщо працівник звільняється до закінчення того робочого року, в рахунок якого він уже одержав відпустку, за невідпрацьовані дні цієї відпустки.
Втім, Кодекс передбачає й винятки, коли відрахування за ці дні не проводиться.
Йдеться, зокрема, про направлення на навчання, вихід на пенсію, а також звільнення в разі:
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