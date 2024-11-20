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Стало известно, когда работник может не возвращать деньги за неотработанные дни отпуска

10:34, 20 ноября 2024
КЗоТ предусматривает исключения, когда отчисления за неотработанные дни отпуска не производятся.
Стало известно, когда работник может не возвращать деньги за неотработанные дни отпуска
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Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по труду разъяснило, когда работник может не возвращать деньги за неотработанные дни отпуска.

Согласно статье 127 Кодекса законов о труде Украины, отчисления из заработной платы для покрытия задолженности работников предприятию, где они работают, могут производиться по приказу или работодателю, если работник увольняется до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил отпуск, за неотработанные дни этого отпуска.

Впрочем, Кодекс предусматривает и исключения, когда вычет за эти дни не производится.

Речь идет, в частности, о направлении на обучение, выходе на пенсию, а также увольнении в случае:

  • призыв или поступление на военную службу;
  • перевод на другое предприятие, в учреждение или организацию;
  • перехода на выборную должность;
  • отказа от перевода в другую местность или от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда;
  • изменения в организации производства;
  • несоответствия должности вследствие состояния здоровья или недостаточной квалификации;
  • невыхода на работу свыше 4 месяцев из-за болезни.

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отпуск

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