У Києві судитимуть чоловіка, який пограбував аптеку та розтрощив магазин

Зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі.

У Києві правоохоронці затримали та повідомили про підозру чоловіку, який пограбував аптеку та розтрощив магазин. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

У жовтні 23-річний хлопець увірвався до приміщення, розбив скло аптечної каси, вирвав монітор від комп'ютера, схопив вітаміни й втік, але проходячи повз продуктовий магазин, що знаходився неподалік аптеки, чоловік розбив скло вхідних дверей маркету.

Працівники поліції затримали порушника, який вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності та повідомили йому про підозру. На час слідства зловмисник перебував під вартою.

Наразі правоохоронці скерували обвинувальний акт до суду. Обвинуваченому загрожує до десяти років позбавлення волі.

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