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7 років ув’язнення та 100 тисяч моральної шкоди — суд покарав жителя Житомирщини за ДТП, в якому загинув його друг

08:12, 30 листопада 2024
Житель Бердичева у нетверезому стані влаштував ДТП, внаслідок якого один чоловік через травму отримав інвалідність, а інший - загинув.
7 років ув’язнення та 100 тисяч моральної шкоди — суд покарав жителя Житомирщини за ДТП, в якому загинув його друг
Фото: поліція
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У Бердичеві Житомирської області до 7 років ув'язнення засудили чоловіка, який керував автомобілем у нетверезому стані та влаштував ДТП із загиблим та травмованим. Також суд заборонив йому керувати транспортними засобами на той самий термін та зобовʼязав сплатити 100 тисяч гривень моральної шкоди потерпілому. Про це повідомляє Бердичівський міськрайонний суд. 

До набрання вироком чинності обвинувачений перебуватиме під вартою.

Мова йде про ДТП, яка сталася у червні  2021 року на трасі Бердичів-Хмільник поблизу села Мирного пізно увечері. Обвинувачений, керуючи автомобілем ВАЗ-2105,  зіткнувся з напівпричепом фури, яка через технічну несправність стояла  на узбіччі дороги у попутному напрямку. Внаслідок ДТП загинув  пасажир легкового автомобіля – близький  друг обвинуваченого, а водій автопоїзда отримав тяжкі  тілесні ушкодження, що призвело до інвалідності.

Обвинувачений у судовому засіданні  свою вину визнав  частково, вказавши, що бачив на  узбіччі  фуру,  проте коли його засліпило світло  зустрічного автомобіля, він відволікся, щоб опустити козирьок, і цей момент зіткнувся з напівпричепом. Також він заперечив, що  за кермом був п′яним. Проте  досліджені у судовому засіданні  докази  підтвердили, що водій перебував за кермом у стані сильного алкогольного сп′яніння (2,33 проміле), також він навіть на високій швидкості мав технічну можливість уникнути зіткнення з транспортним засобом, що стояв без руху,  проте  не  зробив цього. 

Призначаючи вид та міру  покарання, суд врахував, серед іншого, що обвинувачений вважається раніше не судимим, має малолітню дитину, вчинив тяжкий злочин, але з необережності,  вину визнав частково  і не каявся, не відшкодував потерпілим збитки, тривалий час переховувався від них та від суду, а також узяв до уваги запропонований прокурором строк позбавлення волі.

Вирок  ще не набув чинності та може бути оскаржений  в апеляційній інстанції (справа №274/5076/21).

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