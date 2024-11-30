7 лет тюрьмы и 100 тысяч морального вреда — суд наказал жителя Житомирщины за ДТП, в котором погиб его друг

Житель Бердичева в нетрезвом состоянии устроил ДТП, в результате которого один мужчина из-за травмы получил инвалидность, а другой - погиб.

В Бердичеве Житомирской области к 7 годам заключения приговорили мужчину, который управлял автомобилем в нетрезвом состоянии и устроил ДТП с погибшим и травмированным. Также суд запретил ему управлять транспортными средствами на тот же срок и обязал заплатить 100 тысяч гривен морального вреда потерпевшему. Об этом сообщает Бердичевский горрайонный суд.

Речь идет о ДТП, которое произошло в июне 2021 года на трассе Бердичев-Хмельник вблизи села Мирного поздно вечером. Обвиняемый, управляя автомобилем ВАЗ-2105, столкнулся с полуприцепом фуры, которая из-за технической неисправности стояла на обочине дороги в попутном направлении. В результате ДТП погиб пассажир легкового автомобиля – близкий друг обвиняемого, а водитель автопоезда получил тяжкие телесные повреждения, что привело к инвалидности.

Обвиняемый в судебном заседании свою вину признал частично, указав, что видел на обочине фуру, однако когда его ослепил свет встречного автомобиля, он отвлекся, чтобы опустить козырек, и этот момент столкнулся с полуприцепом. Также он возразил, что за рулем был пьян. Однако исследованные в судебном заседании доказательства подтвердили, что водитель находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения (2,33 промилле), также он даже на высокой скорости имел техническую возможность избежать столкновения с стоящим без движения транспортным средством, однако не сделал этого.

Назначая вид и меру наказания, суд учел, среди прочего, что обвиняемый считается ранее не судимым, имеет малолетнего ребенка, совершил тяжкое преступление, но по неосторожности, вину признал частично и не раскаялся, не возместил потерпевшим ущерб, длительное время скрывался от них и суда, а также принял во внимание предложенный прокурором срок лишения свободы.

Приговор еще не вступил в силу и может быть оспорен в апелляционной инстанции (дело №274/5076/21).

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