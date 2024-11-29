В Киеве будут судить мужчину, который ограбил аптеку и растащил магазин

Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

В Киеве правоохранители задержали и сообщили о подозрении мужчине, который ограбил аптеку и растащил магазин. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

В октябре 23-летний парень ворвался в помещение, разбил стекло аптечной кассы, вырвал монитор от компьютера, схватил витамины и скрылся, но проходя мимо продуктового магазина, находившегося неподалеку от аптеки, мужчина разбил стекло входной двери маркета.

Сотрудники полиции задержали нарушителя, который уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности и сообщил ему о подозрении. На время следствия злоумышленник находился под стражей.

Правоохранители направили обвинительный акт в суд. Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.