Франція та Велика Британія розглядають розміщення в Україні своїх військ як гарантію безпеки, — ЗМІ

Франція та Британія обмірковують варіант участі у контролі дотримання режиму припинення вогню в Україні, якщо буде досягнуто відповідної домовленості.

У Парижі та Лондоні обговорюють можливі пропозиції для гарантування безпеки України у разі проведення мирних переговорів з Росією. Одним із варіантів є розміщення військових підрозділів Франції та Великої Британії вздовж лінії розмежування для контролю за дотриманням режиму припинення вогню, якщо такого буде досягнуто під час перемовин. Про це інформує Радіо Свобода.

Високопоставлений чиновник НАТО розповів виданню, що наразі такі розмови відбуваються не на рівні НАТО, а в окремих країнах. Зокрема, Британія та Франція готують варіанти для різних сценаріїв розвитку подій, щоб мати готові рішення для підтримки Києва у разі запитів від нового керівництва США або змін у розвитку ситуації.

“Розробка конкретних пропозицій і варіантів підтримки необхідна також для того, щоб гарантувати участь союзників з Європи у мирних перемовинах України і Росії за посередництвом новообраного президентства США Дональда Трампа” – повідомляє видання.

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