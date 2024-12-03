Канцлер Німеччини Шольц розповів, що було у його сріблястій валізі

Олаф Шольц пояснив, що було у валізі, яка викликала жваве обговорення у мережі.

Фото: DPA

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відповів на питання, яке викликало інтерес у багатьох українців і німців, – що саме було у загадковій сріблястій валізі, з якою його помітили, коли він виходив із поїзда. Про це стало відомо із пресконференції з Володимиром Зеленським у Києві.

"Наскільки детально ви це хочете знати?" – перепитав Шольц у журналістки. Ці слова канцлера викликали сміх у всіх присутніх, включно з президентом Зеленським та самим Шольцом.

"Загалом такі речі, які беруть в дорогу. Те, у що потрібно перевдягатися... білизна та все інше, що вам потрібно", – відповів Шольц.

Як виявилося, валіза Шольца бренду Rimowa має більше ніж просто функціональне значення.

Підприємець Андрій Федорів розповів у Фейсбук, ця валіза є символом німецької культури завдяки своїй довговічності та статусу.

Він зазначив, що в аеропорту Мюнхена можна помітити десятки людей з валізами Rimowa різних розмірів, які стали справжнім символом німецької культури. Цей бренд відомий своєю довговічністю, а такі валізи вважаються покупкою на все життя, причому чим більше вони пошкоджені, тим більш цінними виглядають.

"Ріхард Морцек випускав валізи від 1898 року. Спершу вони були дерев’яними. Але після пожежі на виробництві компанія переключилася на алюміній. Дизайн валізи нагадує фюзеляж літака Douglas DC-3. Саме ці валізи були офіційними для пілотів Lufthansa", – розповів він.

Підприємець зауважив, що у 2016 році традиційний німецький бренд із Кельна був придбаний Louis Vuitton (групою LVMH). Після цього марку перевели у сегмент люксових товарів, провели ребрендинг, оновили модельний ряд, зробивши акцент на дизайні, кольорах і співпраці із зірками. Також відкрили фірмові магазини поруч із провідними бутиками в головних столицях світу.

За його словами, це призвело до суттєвого зростання ціни на валізу: від приблизно 400–600 євро 2015 року до 1400–1600 євро сьогодні.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц вранці 2 грудня прибув до Києва з неоголошеним візитом.

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