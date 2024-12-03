Канцлер Германии Шольц рассказал, что было в его серебристом чемодане

Олаф Шольц объяснил, что было в чемодане, который вызвал оживленное обсуждение в сети.

Канцлер Германии Олаф Шольц ответил на вопрос, который вызвал интерес у многих украинцев и немцев – что именно было в загадочном серебряном чемодане, с которым его заметили, когда он выходил из поезда. Об этом стало известно из пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве.

"Насколько подробно вы это хотите знать?" – переспросил Шольц у журналистки. Эти слова канцлера вызвали смех у всех присутствующих, включая президента Зеленского и самого Шольца.

"В общем, такие вещи, которые берут в дорогу. То, во что нужно переодеваться... белье и все остальное, что вам нужно", - ответил Шольц.

Как оказалось, чемодан Шольца бренда Rimowa имеет больше чем просто функциональное значение.

Предприниматель Андрей Федоров рассказал в Фейсбук, этот чемодан является символом немецкой культуры благодаря своей долговечности и статусу.

Он отметил, что в аэропорту Мюнхена можно заметить десятки людей с чемоданами Rimowa разных размеров, ставших настоящим символом немецкой культуры. Этот бренд известен своей долговечностью, а такие чемоданы считаются покупкой на всю жизнь, причем чем больше они повреждены, тем ценнее выглядят.

"Рихард Морцек выпускал чемоданы с 1898 года. Сначала они были деревянными. Но после пожара на производстве компания переключилась на алюминий. Дизайн чемодана напоминает фюзеляж самолета Douglas DC-3. Именно эти чемоданы были официальными для пилотов Lufthansa", – рассказал он.

Предприниматель отметил, что в 2016 году традиционный немецкий бренд из Кельна был приобретен Louis Vuitton (группой LVMH). После этого марку перевели в сегмент люксовых товаров, провели ребрендинг, обновили модельный ряд, сделав акцент на дизайне, цветах и ​​сотрудничестве со звездами. Также открыли фирменные магазины рядом с ведущими бутиками в главных столицах мира.

По его словам, это привело к существенному росту цен на чемодан: от примерно 400-600 евро в 2015 году до 1400-1600 евро сегодня.

Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц утром 2 декабря прибыл в Киев с необъявленным визитом.

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