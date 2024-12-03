Франция и Великобритания рассматривают размещение в Украине своих войск как гарантию безопасности, — СМИ

Франция и Великобритания обдумывают вариант участия в контроле соблюдения режима прекращения огня в Украине, если будет достигнута соответствующая договоренность.

В Париже и Лондоне обсуждают возможные предложения по обеспечению безопасности Украины в случае проведения мирных переговоров с Россией. Одним из вариантов является размещение военных подразделений Франции и Великобритании вдоль линии разграничения для контроля за соблюдением режима прекращения огня, если это будет достигнуто во время переговоров. Об этом сообщает Радио Свобода.

Высокопоставленный чиновник НАТО рассказал, что сейчас такие разговоры проходят не на уровне НАТО, а в отдельных странах. В частности, Великобритания и Франция готовят варианты для разных сценариев развития событий, чтобы иметь готовые решения для поддержки Киева в случае запросов нового руководства США или изменений в развитии ситуации.

"Разработка конкретных предложений и вариантов поддержки необходима также для того, чтобы гарантировать участие союзников из Европы в мирных переговорах Украины и России через посредство новоизбранного президентства США Дональда Трампа" - сообщает издание.

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