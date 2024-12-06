На Житомирщині мікроавтобус з’їхав у кювет, є постраждалі

В результаті ДТП п’ятеро постраждалих відправили до лікарні.

Поліція Коростенського райуправління розслідує дорожньо-транспортну пригоду, що сталася 6 грудня на автодорозі Київ – Ковель, між селами Кам’янка та Дерть. ДТП трапилася близько 09:11, коли 25-річний водій рейсового мікроавтобуса «Mercedes-Benz Sprinter» не впорався з керуванням, в результаті чого автобус з’їхав у кювет. Про це повідомила поліція Житомирської області.

Унаслідок аварії травми різного ступеня тяжкості отримали п’ятеро пасажирів. Серед постраждалих – 40-річна жителька Києва, 47-річна жінка з Київщини, 21-річна та 44-річний жителі Малина, а також 40-річна коростенка. Усі вони були доставлені до лікарень.

На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції №2 (м. Олевськ). Наразі поліція з’ясовує всі обставини та причини аварії.

Поліція закликає водіїв бути уважними та обережними на дорогах, особливо в складних погодних умовах. Слизька дорога значно збільшує гальмівний шлях, тому важливо знижувати швидкість поступово, щоб уникнути подібних ситуацій.

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