На Житомирщине микроавтобус съехал в кювет, есть пострадавшие

В результате ДТП пятеро пострадавших отправили в больницу.

Полиция Коростенского райуправления расследует дорожно-транспортное происшествие, произошедшее 6 декабря на автодороге Киев - Ковель, между селами Каменка и Дерть. ДТП произошло около 09:11, когда 25-летний водитель рейсового микроавтобуса «Mercedes-Benz Sprinter» не справился с управлением, в результате чего автобус съехал в кювет. Об этом сообщила полиция Житомирской области.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили пятеро пассажиров. Среди пострадавших - 40-летняя жительница Киева, 47-летняя женщина из Киевской области, 21-летняя и 44-летний жители Малина, а также 40-летняя коростенка. Все они были доставлены в больницы.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отделения полиции №2 (г. Олевск). Сейчас полиция выясняет все обстоятельства и причины аварии.

Полиция призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах, особенно в сложных погодных условиях. Скользкая дорога значительно увеличивает тормозной путь, поэтому важно снижать скорость постепенно, чтобы избежать подобных ситуаций.

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