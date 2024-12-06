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Робота в мороз – як забезпечити безпеку праці в зимовий період

22:36, 6 грудня 2024
Держпраці надає поради для працівників будівництва та сільського господарства.
Робота в мороз – як забезпечити безпеку праці в зимовий період
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Управління інспекційної діяльності у Черкаській області розповіло про важливість забезпечення безпеки праці в холодних умовах. Така робота є характерною для багатьох галузей, зокрема будівництва, сільського господарства, транспорту та енергетики, а також для осіб, що працюють у відкритих просторах чи спеціалізованих холодних приміщеннях, наприклад, холодильниках.

Низька температура не лише ускладнює виконання завдань, а й має серйозний вплив на здоров’я працівників, підвищуючи ризик виникнення різноманітних хвороб та травм.

Чому робота в холоді небезпечна?

Ключовою проблемою є порушення теплового балансу організму, що може призвести до таких небезпечних станів:

Гіпотермія – зниження температури тіла, що веде до тремтіння, сплутаності свідомості та втоми.

Обмороження – ушкодження тканин шкіри, часто на пальцях, вухах та носі.

Зниження продуктивності – холод сповільнює рухи, знижує чутливість кінцівок та когнітивні здібності, що підвищує ймовірність травм.

Серцево-судинні проблеми – холоди можуть викликати спазм судин, збільшуючи ризик серцевих нападів.

Рекомендації для роботи на холоді

Для мінімізації ризиків, Державна служба з питань праці надає такі поради:

Одяг: багатошаровий одяг із теплоізоляційними матеріалами.

Перерви: регулярні перерви для обігріву у теплому приміщенні з гарячими напоями.

Командна робота: працювати групами для оперативної допомоги у разі небезпеки.

Технічні засоби: використання обігрівачів і вентиляційних систем у приміщеннях.

Як зменшити ризики?

Роботодавці повинні забезпечити працівників комфортними умовами для відпочинку та обігріву, а також навчити їх розпізнавати ознаки обмороження та застосовувати профілактичні заходи. Працівникам слід адаптуватися до роботи в холодних умовах поступово, що зменшить ймовірність травм.

Держпраці наголошує на важливості дотримання вимог охорони праці в зимовий період та готова надавати консультації з цього питання.

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Держпраці роботи

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