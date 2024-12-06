Робота в мороз – як забезпечити безпеку праці в зимовий період

Управління інспекційної діяльності у Черкаській області розповіло про важливість забезпечення безпеки праці в холодних умовах. Така робота є характерною для багатьох галузей, зокрема будівництва, сільського господарства, транспорту та енергетики, а також для осіб, що працюють у відкритих просторах чи спеціалізованих холодних приміщеннях, наприклад, холодильниках.
Низька температура не лише ускладнює виконання завдань, а й має серйозний вплив на здоров’я працівників, підвищуючи ризик виникнення різноманітних хвороб та травм.
Чому робота в холоді небезпечна?
Ключовою проблемою є порушення теплового балансу організму, що може призвести до таких небезпечних станів:
Гіпотермія – зниження температури тіла, що веде до тремтіння, сплутаності свідомості та втоми.
Обмороження – ушкодження тканин шкіри, часто на пальцях, вухах та носі.
Зниження продуктивності – холод сповільнює рухи, знижує чутливість кінцівок та когнітивні здібності, що підвищує ймовірність травм.
Серцево-судинні проблеми – холоди можуть викликати спазм судин, збільшуючи ризик серцевих нападів.
Рекомендації для роботи на холоді
Для мінімізації ризиків, Державна служба з питань праці надає такі поради:
Одяг: багатошаровий одяг із теплоізоляційними матеріалами.
Перерви: регулярні перерви для обігріву у теплому приміщенні з гарячими напоями.
Командна робота: працювати групами для оперативної допомоги у разі небезпеки.
Технічні засоби: використання обігрівачів і вентиляційних систем у приміщеннях.
Як зменшити ризики?
Роботодавці повинні забезпечити працівників комфортними умовами для відпочинку та обігріву, а також навчити їх розпізнавати ознаки обмороження та застосовувати профілактичні заходи. Працівникам слід адаптуватися до роботи в холодних умовах поступово, що зменшить ймовірність травм.
Держпраці наголошує на важливості дотримання вимог охорони праці в зимовий період та готова надавати консультації з цього питання.
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