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Батько і син-лікарі організували схему оформлення липової інвалідності за $10,5 тисяч

20:49, 12 грудня 2024
ДБР викрило схему оформлення фіктивних довідок про інвалідність на Івано-Франківщині.
Батько і син-лікарі організували схему оформлення липової інвалідності за $10,5 тисяч
Фото: ДБР
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На Івано-Франківщині викрили чергову корупційну схему. До неї були залучені лікарі обласної та районної лікарень, а також посадовці місцевої Медико-соціальної експертної комісії (МСЕК). Організаторами стали батько та син — лікарі медичних закладів регіону. Про це повідомили в ДБР.

Вартість «послуги» становила в середньому 10,5 тисячі доларів США. Лікарі забезпечували оформлення фіктивних довідок про інвалідність без необхідної госпіталізації. Зокрема, у квітні 2024 року один із підозрюваних запропонував знайомому оформити III групу інвалідності за домовленістю з МСЕК. Після отримання остаточної оплати медиків затримали.

Підозрюваним інкримінують отримання неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України). Їм загрожує до 10 років ув’язнення.

Під час обшуків у медичних закладах та помешканнях фігурантів вилучено медичну документацію, мобільні телефони, два автомобілі та понад 50 тисяч доларів США в різних валютах.

ДБР готує клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та арешт вилученого майна. Також вирішується питання про повідомлення про підозру іншим причетним особам.

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Івано-Франківськ ДБР Прикарпаття МСЕК інвалідність

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