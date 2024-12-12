Отец и сын-врачи организовали схему оформления липовой инвалидности за $10,5 тысяч

ГБР разоблачило схему оформления фиктивных справок об инвалидности на Ивано-Франковщине.

Источник фото: ГБР

На Ивано-Франковщине разоблачили очередную коррупционную схему. К ней были привлечены врачи областной и районной больниц, а также должностные лица местной Медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК). Организаторами стали отец и сын - врачи медицинских учреждений региона. Об этом сообщили в ГБР.

Стоимость «услуги» составляла в среднем 10,5 тысячи долларов США. Врачи обеспечивали оформление фиктивных справок об инвалидности без необходимой госпитализации. В частности, в апреле 2024 года один из подозреваемых предложил знакомому оформить III группу инвалидности по договоренности с МСЭК. После получения окончательной оплаты медиков задержали.

Подозреваемым инкриминируют получение неправомерной выгоды (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины). Им грозит до 10 лет заключения.

Во время обысков в медицинских учреждениях и квартирах фигурантов изъята медицинская документация, мобильные телефоны, два автомобиля и более 50 тысяч долларов США в разных валютах.

ГБР готовит ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей и аресте изъятого имущества. Также решается вопрос о сообщении о подозрении другим причастным лицам.

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