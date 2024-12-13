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Суд стягнув 6,4 млн гривень з компанії за незаконну оренду землі на столичній Оболоні

19:00, 13 грудня 2024
Приватне товариство має сплатити понад 6,4 млн гривень за незаконне користування земельними ділянками в Оболоні.
Суд стягнув 6,4 млн гривень з компанії за незаконну оренду землі на столичній Оболоні
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Господарський суд Києва задовольнив позов Київської міської прокуратури до приватного товариства щодо стягнення понад 6,4 мільйона гривень за використання земельних ділянок в Оболонському районі без належних документів. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Як встановлено, у вересні 2021 року товариство набуло право власності на нерухомість, розташовану на двох земельних ділянках, але офіційно зареєструвало право оренди лише у грудні 2023 року. Це означає, що понад два роки земельні ділянки використовувались без необхідних правовстановлюючих документів та без плати за землю.

Безоплатне використання цих земельних ділянок призвело до того, що територіальна громада Києва тривалий час не отримувала значні кошти до бюджету, що негативно позначилось на фінансуванні важливих містобудівних і оборонних потреб.

Суд визнав порушення законодавства з боку товариства і повністю задовольнив позов прокуратури, стягнувши до місцевого бюджету понад 6,4 мільйона гривень.

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суд Київ земля

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