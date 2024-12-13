Суд взыскал 6,4 млн гривен с компании за незаконную аренду земли на столичной Оболони

Частное общество должно заплатить более 6,4 млн гривен за незаконное пользование земельными участками в Оболони.

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Киевской городской прокуратуры к частному обществу о взыскании более 6,4 миллиона гривен за использование земельных участков в Оболонском районе без надлежащих документов. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Как установлено, в сентябре 2021 года общество приобрело право собственности на недвижимость, расположенную на двух земельных участках, но официально зарегистрировало право аренды только в декабре 2023 года. Это означает, что более двух лет земельные участки использовались без необходимых правоустанавливающих документов и без платы за землю.

Бесплатное использование этих земельных участков привело к тому, что территориальная община Киева длительное время не получала значительные средства в бюджет, что негативно сказалось на финансировании важных градостроительных и оборонных нужд.

Суд признал нарушение законодательства со стороны общества и полностью удовлетворил иск прокуратуры, взыскав в местный бюджет более 6,4 миллиона гривен.

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