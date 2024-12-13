TikTok оспаривает решение Канады о закрытии дочерней компании Bytedance

Социальная сеть TikTok обратилось в суд с просьбой отменить постановление правительства Канады.

Фото: msn.com

Компания TikTok Technology Canada Inc. подала ходатайство о судебном пересмотре решения Канады, обязывающего китайскую компанию Bytedance Ltd. закрыть свое дочернее предприятие в стране, сославшись на риски для национальной безопасности, пишет MSN.

В иске, поданном в Федеральный суд Канады в Ванкувере, компания утверждает, что:

- постановление правительства является несоразмерным и выходит за рамки правовых полномочий должностных лиц;

- проверка национальной безопасности была процессуально несправедливой;

- вывод о нанесении ущерба национальной безопасности был «необоснованным».

В ходатайстве содержится просьба об отмене постановления.

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